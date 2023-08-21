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2023 Football captains announced

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

K-State Football announced their captains for the 2023 football season, with seven seniors leading the way.

Will Howard - Quarterback

Cooper Beebe - Offensive Line

Hayden Gillum - Offensive Line

Seth Porter - Wide Receiver/Special Teams

Kobe Savage - Safety

Daniel Green - Linebacker

Austin Moore - Linebacker

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