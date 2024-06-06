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2025 CB Cameron Jamerson quickly schedules OV following K-State offer
Kevin Fielder
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EMAWOnline
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Three-star cornerback Cameron Jamerson has seen one of the quicker rises in recruiting over the last few days.
After an impressive showing at SMU's The Dallas Showcase, multiple Power 4 programs have begun to express interest in the Pearland (TX)-Shadow Creek High School cornerback.
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