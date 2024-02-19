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2025 QB Dillon Duff commits to Kansas State

Kevin Fielder • EMAWOnline
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@TheKevinFielder

Kansas State landed its first commitment of the 2025 cycle on Monday, and it was at the most important position.

Three-star quarterback Dillon Duff of DeSmet High School in St. Louis, Miss. announced his commitment to Kansas State.

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Duff visited Kansas State earlier this month and seemed to waste no time locking down his future, committing just two weeks later.

Duff also held offers from Minnesota, Nebraska, Missouri, and others. Matt Wells and the coaching staff offered him on Jan. 25.

Duff is best explained as a dual-threat quarterback who can beat teams with his versatility. His first year starting came as a junior, where he posted 2,458 yards and 23 touchdowns.

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