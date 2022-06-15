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3-2-1: Basketball target sets visit, prediction on Avery Johnson

Darrin Ames
Darrin Ames (Drew Galloway/KSO)
Derek Young and Grant Flanders
KSO
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