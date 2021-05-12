 Kansas State Wildcats football basketball recruiting Shane Southwell Brandon Turnage Bydarrius Knighten Shawn Shamburger
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2021-05-12 05:30:00 -0500') }} football Edit

3-2-1: Ticket sales, recruiting, draftable prospects

Jermaine Henderson and Shane Southwell
Jermaine Henderson and Shane Southwell
Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
@dyoungrivals
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxMDYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2thbnNhc3N0YXRlLnJpdmFs cy5jb20vbmV3cy8zLTItMS10aWNrZXQtc2FsZXMtcmVjcnVpdGluZy1kcmFm dGFibGUtcHJvc3BlY3RzIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZh ciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0g ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBz LmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2 ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZl cnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0v Y3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwp OwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJo dHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0 MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmthbnNhc3N0YXRlLnJpdmFscy5jb20l MkZuZXdzJTJGMy0yLTEtdGlja2V0LXNhbGVzLXJlY3J1aXRpbmctZHJhZnRh YmxlLXByb3NwZWN0cyZjNT0yMDIyNzMzMTA2JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3Vj ZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0t PgoKCg==