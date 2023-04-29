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Cats in the League: Tracking where each Wildcat is landing in the NFL

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Below is a running list of where each player from K-State has landed in and after the NFL Draft.

DRAFTED

Round 1 Pick 31: EDGE Felix Anudike-Uzomah - Kansas City Chiefs

Round 2 Pick 44: CB Julius Brents - Indianapolis Colts

Round 6 Pick 181: S Josh Hayes - Tampa Bay Buccaneers

Round 6 Pick 212: RB Deuce Vaughn - Dallas Cowboys

UNDRAFTED FREE AGENTS

TE Sammy Wheeler - Chicago Bears

CB Ekow Boye-Doe - Kansas City Chiefs

QB Adrian Martinez - Detroit Lions

WR Malik Knowles - Minnesota Vikings

K/P Ty Zentner - Philadelphia Eagles

WR Kade Warner - Tampa Bay Buccaneers


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