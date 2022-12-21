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Chris Klieman's signing day press conference and EMAW Online Podcast

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Putting this all in one spot to not clutter the home page and because they go hand in hand. Yesterday, Alec and I put together some thoughts on the class and then tonight Chris Klieman gave his thoughts.

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