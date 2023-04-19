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EMAW Radio 4/19 - Recruiting wins, portal adjustments, new contracts & more

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason flies solo on this edition of EMAW Radio to break down K-State's recruiting wins on Tuesday with David Castillo and JB Price, plus what is going on in the transfer portal currently and if the Wildcats are going to have to adjust their approach in the future years. Then closing the show with how K-State football is looking for the state of Kansas recruits in 2024.

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