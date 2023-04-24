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EMAW Radio 4/24: Johnson's draft declaration, portal update, Big 12 tipoff

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason Voth runs down all the latest happenings at K-State from Keyontae Johnson's draft declaration to transfer portal possibilities, notes on high school recruiting and other thoughts about the Big 12's possible new basketball event.

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