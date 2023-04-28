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EMAW Radio 4/28: Anudike-Uzomah goes to KC, basketball recruiting & draft

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason discusses the Chiefs' selection of Felix Anudike-Uzomah and what the rest of the draft might entail for K-State, plus other draft takes from night one and moving forward, but first a breakdown of K-State basketball's recruiting outlook for next season and the two years beyond that.

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