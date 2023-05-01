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football
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EMAW Radio 5/1: Big draft weekend, recruiting and Bat Cats notes
Mason Voth
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EMAWOnline
Managing Editor
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.
Mason highlights all of the reasons why the 2023 NFL Draft was a special one for K-State from all angles, why 2024 could be just as big for the Cats and basketball recruiting notes with a highlight on the Bat Cats to close out Monday's show.
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