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EMAW Radio 5/1: Big draft weekend, recruiting and Bat Cats notes

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason highlights all of the reasons why the 2023 NFL Draft was a special one for K-State from all angles, why 2024 could be just as big for the Cats and basketball recruiting notes with a highlight on the Bat Cats to close out Monday's show.

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