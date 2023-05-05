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EMAW Radio 5/5: Is Brett Yormark crazy or about to strike gold in Mexico?

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Alec makes a brief return to join Mason to discuss Brett Yormark's work in trying to get the Big 12 to play football and basketball games in Mexico in the near future. The crux of debate: what is the upside, does it have any chance of making a difference for the league and how upset will people be to lose a home game?

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