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EMAW Radio 5/9: Klieman's new contract is major for K-State

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason breaks down the important angles of Chris Klieman's contract extension for K-State and what it means for the future, plus some notes and thoughts on what is going down with Iowa State and West Virginia right now.

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