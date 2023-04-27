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EMAW Radio: transfer portal notes for basketball and football

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason hits on the weird situation at Colorado and if it means K-State will get active in the football transfer portal, where the next steps and who the targets are for football recruiting now

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