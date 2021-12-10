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Expert Analysis: A much-needed win slips away

Mark Smith
Mark Smith (USA Today)
Grant Flanders, Chris Nelson and ksu_Fan
KSO
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