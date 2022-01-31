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Expert Analysis: Kansas State falls to 10-10 overall

Mark Smith
Mark Smith
Grant Flanders, Chris Nelson and ksu_Fan
KSO
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