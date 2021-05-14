{{ timeAgo('2021-05-14 09:01:40 -0500') }}
football
Edit
Fact or Fiction: Wayne Jones will start at linebacker
Derek Young
•
KStateOnline
Recruiting Analyst
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMDYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2thbnNhc3N0YXRlLnJpdmFs
cy5jb20vbmV3cy9mYWN0LW9yLWZpY3Rpb24td2F5bmUtam9uZXMtd2lsbC1z
dGFydC1hdC1saW5lYmFja2VyIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAg
IHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVs
ID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBd
OyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVl
biB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0
IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92
em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywg
ZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3Jj
PSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9
NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmthbnNhc3N0YXRlLnJpdmFscy5j
b20lMkZuZXdzJTJGZmFjdC1vci1maWN0aW9uLXdheW5lLWpvbmVzLXdpbGwt
c3RhcnQtYXQtbGluZWJhY2tlciZjNT0yMDIyNzMzMTA2JmN2PTIuMCZjaj0x
JmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUg
VGFnIC0tPgoKCg==