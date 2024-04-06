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Fielder: Retaining Tang is biggest win of the off-season, and more
Kevin Fielder
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EMAWOnline
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Yesterday afternoon was stressful.For most of the cycle, Kansas State survived potential poachers for men's basketball coach Jerome Tang. Louisville had reportedly kicked the tires, Arkansas was be...
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