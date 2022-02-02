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Five Poyntz: Kansas State wins a thriller at home

Nijel Pack
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Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
@dyoungrivals
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