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Football: Four positions K-State could target in the transfer portal
Kevin Fielder
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EMAWOnline
Publisher
As spring practices end across the country, the recruiting never stops for college football teams, who quickly shift their attention towards the transfer portal. Like many other programs, Kansas St...
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