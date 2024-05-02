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Football: Three thoughts on K-State's roster as the transfer portal closes
Kevin Fielder
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EMAWOnline
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The transfer portal has officially closed.Well, sort of. While players can still commit to other programs following yesterday's deadline, no new players can enter the transfer portal. That means th...
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