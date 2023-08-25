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Friday Five: Favorite K-State wins over Texas and Oklahoma
Mason Voth
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EMAWOnline
Managing Editor
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.
It is no secret that the Big 12 is going to look completely different next year. The sole reason for that is the departure of Texas and Oklahoma for the SEC. Oklahoma has been playing K-State as a ...
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