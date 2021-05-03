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football
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K-State 2022 Recruiting Update: Tight End/Fullback
Derek Young
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KStateOnline
Recruiting Analyst
We update the recruiting season for Kansas State in the 2022 class, this time highlighting the tight end and fullback positions.
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