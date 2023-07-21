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K-State Alumni recap opening win in TBT, discuss being back in Kansas

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Jordan Henriquez-Roberts, Thomas Gipson and DJ Johnson spoke after Purple and Black, the K-State Alumni team, won their opening game of The Basketball Tournament in Wichita on Thursday night. They now will face the Arkansas alumni at 6:00 PM at Koch Arena and on ESPN2 on Friday.

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