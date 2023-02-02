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{{ timeAgo('2023-02-02 11:32:03 -0600') }} football Edit

K-State football hands out flurry of offers to class of 2024

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

In recent days, the Wildcat coaching staff has been busy sending offers to 2024 targets. Here is a list of those receiving offers from the Wildcats in recent days.

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