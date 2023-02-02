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K-State's 2023 preferred walk-ons

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Below is a list of K-State's 2023 preferred walk-ons who have announced commitments to the Wildcat football program.

WALT GRAY - LB (BISHOP CARROL - WICHITA, KS)

SIMON MCCLANNAN - K/P (MILLARD SOUTH - OMAHA, NE)

BROCK WOOLF - OL (BREWSTER - BREWSTER, KS)

TREY ENGRAM - RB (VERONA - VERONA, WI)

TEAGAN COBB - K/P (ROSE HILL - ROSE HILL, KS)

MIKEY BERGERON - S (MILL VALLEY - SHAWNEE, KS)

GEORGE TRAGLIA - DL (BUTLER CC - WICHITA, KS)

GARRETT HARSTAD - TE (LOVELAND - LOVELAND, CO)

DRE DELORT - S (MANHATTAN - MANHATTAN, KS)

JAYDEN COOK - WR (LINCOLN-WAY EAST - FRANKFORT, IL)

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