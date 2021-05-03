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football
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Kansas City Varsity Combine: Kansas State targets
Derek Young
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KStateOnline
Recruiting Analyst
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