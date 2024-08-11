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Kansas State 2024 opponent scouting report: Colorado
Kevin Fielder
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EMAWOnline
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Kansas State is nearing the homestretch of a long off-season, as they'll return to Bill Snyder Family Stadium in 40 days for their season opener against UT Martin.On Oct. 12, K-State will head west...
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