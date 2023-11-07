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Kansas State drops two places in CFP Poll, still ranked

Kevin Fielder • EMAWOnline
Managing Editor
@TheKevinFielder

Despite seeing their Big 12 Conference Championship hopes dashed with their loss to Texas on Saturday, Kansas State remains ranked in the second College Football Playoff poll.

Kansas State dropped two places in the most recent poll, going from No. 23 to No.25. The Wildcats are one of three teams that are ranked with three losses, joining LSU and Arizona.

SECOND COLLEGE FOOTBALL PLAYOFFS POLL

1. Ohio State

2. Georgia

3. Michigan

4. Florida State

5. Washington

6. Oregon

7. Texas

8. Alabama

9. Ole Miss

10. Penn State

11. Louisville

12. Oregon State

13. Tennessee

14. Missouri

15. Oklahoma State

16. Kansas

17. Oklahoma

18. Utah

19. LSU

20. Notre Dame

21. Arizona

22. Iowa

23. Tulane

24. North Carolina

25. Kansas State

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