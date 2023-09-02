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Kansas State easily handles SEMO in 2023 season opener: Photos

EMAW Online
Staff

Kansas State easily handled its business in the season opener Saturday night in Manhattan. The Wildcats defeated SEMO, 45-0.

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