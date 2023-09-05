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Kansas State moves up to No. 15 in AP Poll
After the first week of college games played, Kansas State has moved up one in the AP Poll, which was released Tuesday.
The Wildcats jumped from No. 16 to No. 15 after they easily handled SEMO, 45-0, in the season opener. They moved up two spots in the Coaches Poll to No. 15.
K-State will next host Troy Saturday morning at 11 a.m. CT
AP POLL AFTER WEEK 1
1. Georgia
2. Michigan
3. Alabama
4. Florida State
5. Ohio State
6. USC
7. Penn State
8. Washington
9. Tennessee
10. Notre Dame
11. Texas
12. Utah
13. Oregon
14. LSU
15. Kansas State
16. Oregon State
17. North Carolina
18. Oklahoma
19. Wisconsin
20. Ole Miss
21. Duke
22. Colorado
23. Texas A&M
24. Tulane
25. Clemson
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