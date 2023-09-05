News More News
ago football Edit

Kansas State moves up to No. 15 in AP Poll

EMAW Online
Staff

After the first week of college games played, Kansas State has moved up one in the AP Poll, which was released Tuesday.

The Wildcats jumped from No. 16 to No. 15 after they easily handled SEMO, 45-0, in the season opener. They moved up two spots in the Coaches Poll to No. 15.

K-State will next host Troy Saturday morning at 11 a.m. CT

AP POLL AFTER WEEK 1

1. Georgia

2. Michigan

3. Alabama

4. Florida State

5. Ohio State

6. USC

7. Penn State

8. Washington

9. Tennessee

10. Notre Dame

11. Texas

12. Utah

13. Oregon

14. LSU

15. Kansas State

16. Oregon State

17. North Carolina

18. Oklahoma

19. Wisconsin

20. Ole Miss

21. Duke

22. Colorado

23. Texas A&M

24. Tulane

25. Clemson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}