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Kansas State Recruit Scouting Report: 2025 QB Dillon Duff

Dillon Duff
Dillon Duff (Dillon Duff/Twitter)
Kevin Fielder • EMAWOnline
Publisher
@TheKevinFielder

As expected, Kansas State will be in the market for another high school quarterback in the class of 2025.

They briefly flirted with Alex Manske before the Iowa-based signal-caller chose to remain home, committing to Iowa State. Now, they appear to be interested in St. Louis-DeSmet (Miss.) High School quarterback Dillon Duff.

Duff picked up a Kansas State offer on Jan. 25, and visited the campus this weekend.

Duff also holds offers to Missouri, Nebraska, and others. The three-star quarterback is expected to have a busy recruitment, but Kansas State should at least have a seat at the table when he narrows down his choices.

Here are some notes on Duff's game and what he could offer Kansas State.

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