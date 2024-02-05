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Kansas State Recruit Scouting Report: 2025 QB Dillon Duff
Kevin Fielder
•
EMAWOnline
Publisher
As expected, Kansas State will be in the market for another high school quarterback in the class of 2025.
They briefly flirted with
Alex Manske before the Iowa-based signal-caller chose to remain home, committing to Iowa State. Now, they appear to be interested in St. Louis-DeSmet (Miss.) High School quarterback Dillon Duff.
Duff picked up a Kansas State offer on Jan. 25, and visited the campus this weekend.
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Duff also holds offers to Missouri, Nebraska, and others. The three-star quarterback is expected to have a busy recruitment, but Kansas State should at least have a seat at the table when he narrows down his choices.
Here are some notes on Duff's game and what he could offer Kansas State.
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