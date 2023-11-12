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Kansas State returns to AP Top 25 and Coaches Poll

Kevin Fielder • EMAWOnline
Managing Editor
@TheKevinFielder

After a brief amount of time outside the Associated Press Top 25 Poll and USA Today Coaches Poll, Kansas State has returned to both polls after their commanding victory against Baylor.

Kansas State ranks No. 23 in the Top 25 poll and No. 24 in the Coaches Poll, which places them directly above Big 12 foes Oklahoma State.

AP TOP 25 - WEEK 12

1. Georgia

2. Michigan

3. Ohio State

4. Florida State

5. Washington

6. Oregon

7. Texas

8. Alabama

9. Louisville

10. Oregon State

11. Missouri

12. Penn State

13. Ole Miss

14. Oklahoma

15. LSU

16. Utah

17. Tulane

18. James Madison

19. Arizona

20. Notre Dame

21. Tennessee

22. North Carolina

23. Kansas State

24. Oklahoma State

25. Liberty

USA TODAY COACHES POLL - WEEK 12

1. Georgia

2. Michigan

3. Ohio State

4. Florida State

5. Washington

6. Oregon

7. Texas

8. Alabama

9. Louisville

10. Oregon State

11. Missouri

12. Penn State

13. Oklahoma

14. Ole Miss

15. LSU

16. Utah

17. Tulane

18. Notre Dame

19. Tennessee

20. North Carolina

21. James Madison

22. Arizona

23. Iowa

24. Kansas State

25. Oklahoma State

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