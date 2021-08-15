 Kansas State Wildcats football Reggie Stubblefield Malik Knowles Skylar Thompson Chris Klieman Conor Riley
News More News
{{ timeAgo('2021-08-15 20:00:00 -0500') }} football Edit

KSO Fall Camp Central

Chris Klieman
Chris Klieman (Kansas State University)
Drew Galloway • KStateOnline
Staff Writer
@galloway__drew

POSITON BATTLES

Safety

Nickel

Starting Linebackers

Defensive Tackle

Starting Defensive Ends

Wide Receiver No. 4

No. 2 Running Back

Quarterback No. 2

Starting Offensive Line

Conor Riley
Conor Riley

DEPTH CHART PREDICTIONS

Offense

Defense

Malik Knowles
Malik Knowles

FACT OR FICTION

500+ receiving yards for Malik Knowles

Khalid Duke leads team in sacks

K-State snaps losing streak to Texas

Deuce never rushes for a thousand yards

Skylar Thompson drafted in 2022

Defense better in 2021

Stanford is most important game

KSO PANELS

Which coach has the most pressure this season?

Does Deuce average 20 touches per game?

Who is this years most intriguing newcomer?

Who is the most important offense and defensive player this season?

What is the most critical Big 12 game this year?

Who will be missed the most from last season?

What is this years swing game?

Interesting nuggets from Big 12 Media Days

Deuce Vaughn
Deuce Vaughn (Kansas State Athletics)

OTHER CONTENT

OVER OR UNDER: SETTING KANSAS STATE TOTALS

THREE AND OUT: FALL CAMP UPDATES

FIVE POYNTZ: INTEL ON THE OFFENSE

FIVE POYNTZ: FALL CAMP INSIGHT

FIVE MOST IMPORTANT PLAYERS: OFFENSE

FIVE MOST IMPORTANT PLAYERS: DEFENSE

OPEN PRACTICE STANDOUTS: OFFENSE

OPEN PRACTICE STANDOUTS: DEFENSE

KSO CONVERSATION: DY AND WYATT THOMPSON PREVIEW THE SEASON

THREE AND OUT: PLAYERS GAINING STEAM AT START OF FALL CAMP

WHAT WE LEARNED ABOUT KANSAS STATE IN ARLINGTON

THREE AND OUT: FOOTBALL STRENGTHS AND WEAKNESSES

MEDIA DAY RECAP: SKYLAR THOMPSON AND JAHRON MCPHERSON

INFO AND THOUGHTS FROM KLIEMAN IN ARLINGTON

MEDIA DAY NOTEBOOK: KANSAS STATE

BIG 12 MEDIA DAY STORYLINES: KANSAS STATE

GAME PREVIEWS

Stanford

Southern Illinois

Nevada

Oklahoma State

KSO VIDEO

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}