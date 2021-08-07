 KStateOnline - KSO Show: Offensive practice observations
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KSO Show: Offensive practice observations

Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
@dyoungrivals

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