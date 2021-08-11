 Kansas State Wildcats Conor Riley Football Chris Klieman Cooper Beebe Josh Rivas Courtney Messingham
News More News
{{ timeAgo('2021-08-11 13:24:46 -0500') }} football Edit

KSO VIDEO: Conor Riley excited about his offensive line

Grant Flanders • KStateOnline
Producer
@GrantFlanders

***Subscribe to K-StateOnline by clicking here***

Talk K-State football and basketball in the largest, most active K-State message board community anywhere, The Foundation.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}