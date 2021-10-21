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KSO VIDEO: Klanderman & Messingham preview matchup with Texas Tech

Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
@dyoungrivals

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