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Mailbag: Avery Johnson's visit a hot topic

Cam Carter
Cam Carter (K-State Athletics)
Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
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