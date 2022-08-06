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Mailbag: Expectations for Adrian Martinez and the Kansas State offense

Dylan Edwards
Dylan Edwards (KiddRyno/Rivals.com)
Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
@dyoungrivals
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