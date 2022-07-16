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Mailbag: First impressions of new commissioner Brett Yormark

Adrian Martinez, Eli Huggins, Chris Klieman, Deuce Vaughn, Daniel Green
Adrian Martinez, Eli Huggins, Chris Klieman, Deuce Vaughn, Daniel Green (Kansas State Athletics)
Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
@dyoungrivals
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