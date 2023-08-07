News More News
ago football Edit

Mason joins The Game on KMAN to talk realignment and K-State offseasons

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

On Monday, I joined my former station KMAN to go on The Game with Mitch Fortner and David Garcia to discuss realignment, K-State basketball and football's offseason and the impending arrival of my daughter.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}