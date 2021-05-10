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Monday Musings: Less than four months until football

Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
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