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Notebook: Culture, realignment and defensive nuggets

Van Malone
Van Malone (Grant Flanders/K-StateOnline)
Grant Flanders • KStateOnline
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@GrantFlanders
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