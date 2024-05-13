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Notebook: The next steps for Kansas State men's basketball
Kevin Fielder
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EMAWOnline
Publisher
While it feels like the transfer portal is winding down for teams across the country, Kansas State is still active in the hopes of finalizing its roster quickly.Head coach Jerome Tang had hoped to ...
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