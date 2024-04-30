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Notebook: Where things stand for K-State men's basketball in the portal
Kevin Fielder
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EMAWOnline
Publisher
While Kansas State has seen plenty of success through the transfer portal, the journey to filling next season's roster is ongoing.As of Tuesday afternoon, the Wildcats have five open spots on their...
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