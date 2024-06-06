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Official visit solidifies K-State as top contender for Triston Abram

Kevin Fielder • EMAWOnline
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@TheKevinFielder

Kansas State kicked off its official visit marathon last week, welcoming a handful of recruits onto campus.

Among the visitors for K-State was three-star defensive end Triston Abram. Abram, who took the visit with his family, said that multiple things about the Wildcats program stood out during the visit.

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