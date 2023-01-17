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PHOTO GALLERY: Cats win in overtime, 83-82

Emaw Online
Staff

Kansas State defeated in-state rival Kansas in overtime Tuesday night, 83-82.

As the buzzer hit zero, Wildcat fans stormed the court to celebrate the Big 12 victory. Head coach Jerome Tang then got on the microphone in arena. "I told you I'd get you a court storming. From here on out, expect to win."

Take a look at some of the best photos from the big win in the gallery above.

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