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Photo Gallery: K-State improves to 2-0 to start the season

EMAW Online
Staff

Kansas State improved to 2-0 to start the season Saturday.

The Wildcats handled Troy, 42-23, at home in front of the Cat faithful.

Check out our photo gallery above.

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