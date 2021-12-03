 Kansas State Wildcats football
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{{ timeAgo('2021-12-03 17:30:24 -0600') }} football Edit

Pick Six: KSO staff predicts championship weekend

Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
@dyoungrivals

It is the final week of the season so it is a double-dose of Pick Six.

RECORDS

NELLY: 62-22
FAN: 54-30
DY: 51-33
Drew: 49-35
Flando: 46-38

CONFERENCE USA: WESTERN KENTUCKY VS UTSA

DY: UTSA
NELLY: UTSA
FLANDO: UTSA
FAN: UTSA
DREW: WESTERN KENTUCKY

PAC-12: OREGON VS UTAH

DY: UTAH
NELLY: OREGON
FLANDO: UTAH
FAN: UTAH
DREW: UTAH

Tay Martin
Tay Martin (OSU Athletics)

BIG 12: BAYLOR VS OKLAHOMA STATE

DY: BAYLOR
NELLY: OKLAHOMA STATE
FLANDO: OKLAHOMA STATE
FAN: OKLAHOMA STATE
DREW: OKLAHOMA STATE

MAC: KENT STATE VS NORTHERN ILLINOIS

DY: NORTHERN ILLINOIS
NELLY: NORTHERN ILLINOIS
FLANDO: NORTHERN ILLINOIS
FAN: KENT STATE
DREW: KENT STATE

MOUNTAIN WEST: UTAH STATE VS SAN DIEGO STATE

DY: UTAH STATE
NELLY: SAN DIEGO STATE
FLANDO: SAN DIEGO STATE
FAN: SAN DIEGO STATE
DREW: SAN DIEGO STATE

SUN BELT: APPALACHIAN STATE VS LOUISIANA

DY: APPALACHIAN STATE
NELLY: APPALACHIAN STATE
FLANDO: APPALACHIAN STATE
FAN: APPALACHIAN STATE
DREW: LOUISIANA

SEC: GEORGIA VS ALABAMA

DY: GEORGIA
NELLY: GEORGIA
FLANDO: GEORGIA
FAN: GEORGIA
DREW: GEORGIA

AAC: HOUSTON VS CINCINNATI

DY: CINCINNATI
NELLY: CINCINNATI
FLANDO: CINCINNATI
FAN: CINCINNATI
DREW: CINCINNATI

BIG TEN: MICHIGAN VS IOWA

DY: MICHIGAN
NELLY: MICHIGAN
FLANDO: MICHIGAN
FAN: MICHIGAN
DREW: MICHIGAN

ACC: PITTSBURGH VS WAKE FOREST

DY: WAKE FOREST
NELLY: PITTSBURGH
FLANDO: WAKE FOREST
FAN: WAKE FOREST
DREW: WAKE FOREST

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